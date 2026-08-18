Génie climatique : Chauffage, climatisation, ENR, Eco efficacité

Sherpal® L : Structures supports lestées pour toiture-terrasse
Sherpal lesté est une structure support qui permet la pose, sans percement, d'équipements techniques sur la membrane d'étanchéité d'une toiture-terrasse. Prévu...
Thématique du 3 octobre au 16 octobre
Sherpal lesté est une structure support qui permet la pose, sans percement, d'équipements techniques sur la membrane d'étanchéité d'une toiture-terrasse. Prévu...
Boîte de réservation étanche – Fabrication française et qualité garantie Optimisez vos chantiers avec notre boîte de réservation 100 % étanche,...
DE 3 À 27 KW, 15 PUISSANCES DISPONIBLES LE CONFORT TOUT SIMPLEMENT La chaudière électrique murale SCAV/DCSV peut équiper tout circuit de chauffage central à circulation...
Après quelques mois d’études approfondies par les équipes R&D Bluetek, voici l’aboutissement du projet « Kit Adiaplay ». Sa mise sur le marché est pour tous le résultat d’un travail de longue haleine que...
Schlüter®-DITRA-HEAT-E est un chauffage électrique sous revêtement (carrelage, pierre naturelle...). Se pose au sol comme aux murs. Facile et rapide à poser sur tous types...
Daikin poursuit la transition de ses produits vers le R-32 avec l’arrivée d’une nouvelle pompe à chaleur monobloc Moyenne Température de 3e génération. Disponible...
Rafraîchisseur d'air autonome, avec diffuseur intégré, prêt à l'emploi. Idéal pour la rénovation de bâtiments industriels. Le Kit Adiaplay...
Le détecteur de fuites de gaz testo 316-2 EX vous permet de réaliser la détection de fuites sur les robinetteries de gaz et les pompes à chaleur de manière encore plus...
Panasonic solutions chauffage et refroidissement présente l’air-e, son premier générateur nanoe™X autonome de type plafonnier. Unique en son genre, ce nouveau générateur consomme peu d’énergie et...
bloqueur de pub détecté sur votre navigateur
Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.