Le détecteur de fuites de gaz testo 316-2 EX vous permet de réaliser la détection de fuites sur les robinetteries de gaz et les pompes à chaleur de manière encore plus efficace grâce au premier capteur innovant 2 en 1 pour gaz combustibles et fluides frigorigènes du monde.

Un seul appareil pour les gaz combustibles et les fluides frigorigènes (par ex. pour les pompes à chaleur), sans changement de capteur

Certification ATEX (UE/EFTA)

Alarme sonore et visuelle par LED multicolore sur la tête de capteur

Affichage en ppm / % vol / %LEL / g/a sur l’appareil

L’appareil professionnel ultime avec une nouveauté mondiale : le capteur 2 en 1 pour les robinetteries de gaz et les pompes à chaleur – parfait si vous avez à faire aux gaz combustibles et aux fluides frigorigènes. Offre de plus toutes les fonctions de pointe comme le 316-1-EX, avec protection antidéflagrante (ATEX), mode de précision et identification automatique des types de gaz les plus courants.

Avantages du détecteur de fuites de gaz combiné testo 316-2-EX avec protection antidéflagrante (ATEX) :

LED multicolore (alarme visuelle et sonore)

Sonde de mesure souple pour les endroits difficilement accessibles

Connexion à l’App testo Smart pour la documentation et l’affichage en ppm

Fonctionnement sur batterie

Certification ATEX (UE/EFTA)

Fonctions d’expert : mode de précision pour la détection précise de fuites et identification automatique des types de gaz les plus courants

Le premier capteur 2 en 1 pour gaz combustibles et fluides frigorigènes (p. ex. pour pompes à chaleur) du monde, pour la détection de fuites sans changement de capteur

Contenu de la livraison :

testo 316-2-EX Détecteur de fuites de gaz combiné avec protection antidéflagrante (ATEX, UE/EFTA), avec étui et bloc d’alimentation chargeur.

Matériaux :

Gaz

Fluides frigorigènes

Labels & Certifications :