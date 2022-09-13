testo 316-2-EX : Détecteur de fuites de gaz combiné avec protection antidéflagrante (ATEX)
Le détecteur de fuites de gaz testo 316-2 EX vous permet de réaliser la détection de fuites sur les robinetteries de gaz et les pompes à chaleur de manière encore plus efficace grâce au premier capteur innovant 2 en 1 pour gaz combustibles et fluides frigorigènes du monde.
- Un seul appareil pour les gaz combustibles et les fluides frigorigènes (par ex. pour les pompes à chaleur), sans changement de capteur
- Certification ATEX (UE/EFTA)
- Alarme sonore et visuelle par LED multicolore sur la tête de capteur
- Affichage en ppm / % vol / %LEL / g/a sur l’appareil
L’appareil professionnel ultime avec une nouveauté mondiale : le capteur 2 en 1 pour les robinetteries de gaz et les pompes à chaleur – parfait si vous avez à faire aux gaz combustibles et aux fluides frigorigènes. Offre de plus toutes les fonctions de pointe comme le 316-1-EX, avec protection antidéflagrante (ATEX), mode de précision et identification automatique des types de gaz les plus courants.
Avantages du détecteur de fuites de gaz combiné testo 316-2-EX avec protection antidéflagrante (ATEX) :
- LED multicolore (alarme visuelle et sonore)
- Sonde de mesure souple pour les endroits difficilement accessibles
- Connexion à l’App testo Smart pour la documentation et l’affichage en ppm
- Fonctionnement sur batterie
- Certification ATEX (UE/EFTA)
- Fonctions d’expert : mode de précision pour la détection précise de fuites et identification automatique des types de gaz les plus courants
- Le premier capteur 2 en 1 pour gaz combustibles et fluides frigorigènes (p. ex. pour pompes à chaleur) du monde, pour la détection de fuites sans changement de capteur
Contenu de la livraison :
testo 316-2-EX Détecteur de fuites de gaz combiné avec protection antidéflagrante (ATEX, UE/EFTA), avec étui et bloc d’alimentation chargeur.
Matériaux :
- Gaz
- Fluides frigorigènes
Labels & Certifications :
- ATEX (UE/EFTA)
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Humidité de fonctionnement 0 à +80 %HR
Poids : 425 g
Temps de réponse < 2 s
Dimensions : 150 x 66 x 38 mm ((L x I x H))
Température de service : -5 à +50 °C
Sensibilité : 3g/a
Fluide frigorigène dans l'appareil R1234yf; R134a; R404A; R407C; R410A; R1234ze; R290; R417A; R513A; R32; R449A; R22
Alarme en cas de fuite 3_colour_led_sensor_head; 3_colour_display_backlight; acoustic; app
Longueur du col de cygne : 395 mm
Type de pile : rechargeable_battery
Autonomie >10h
Interfaces : USB_charger_connection_microB
Température de stockage : -20 à +50 °C
Protection EX ATEX || 2 G Ex ib ||C T1 Gb
Température de charge : -5 à +45 °C
Familles d'ouvrage
- Commerce
- Industrie
- Logement collectif
- Tertiaire
Fichiers à télécharger
Les tags associés
