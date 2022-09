Nouveau générateur air-e nanoe™X de Panasonic disponible en version autonome

Nouveau générateur air-e nanoe™X de Panasonic disponible en version autonome Communiqué | 27.09.22

Panasonic solutions chauffage et refroidissement présente l’air-e, son premier générateur nanoe™X autonome de type plafonnier. Unique en son genre, ce nouveau générateur consomme peu d’énergie et convient à une grande variété d’applications pour lesquelles la qualité de l’air intérieur est une priorité comme les établissements hôteliers, les écoles, les maisons de retraite, les hôpitaux, les bureaux, les restaurants, les maisons et plus encore. Premier équipement de ce type pour Panasonic, air-e sera visible sur le salon Interclima et le stand Panasonic (F106, Hall 3), du 3 au 6 octobre 2022.