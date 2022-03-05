KIT ADIAPLAY : kit de rafraîchissement adiabatique autonome
Rafraîchisseur d'air autonome, avec diffuseur intégré, prêt à l'emploi. Idéal pour la rénovation de bâtiments industriels.
Le Kit Adiaplay comprend :
- 1 module adiabatique Adiaplay WFP 16 000,
- 1 diffuseur textile hémisphérique,
- 1 support d'adaptation pour toiture étanchée, sèche ou pour la rénovation,
- 2 commandes (afficheur digital et télécommande).
Selon la hauteur du bâtiment et son agencement intérieur, un Kit Adiaplay permet de couvrir une zone jusqu'à 250 m².
L'installation du Kit Adiaplay est rapide et facile (depuis la toiture, sans nacelle et en 2 heures seulement).
Vidéo du produit
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Adiaplay WFP 16 000 :
Débit nominal du ventileur : 16 000 m3/h
Dimensions (L X P X H) : 1100 mm X 1100 mm X 955 mm
Poids net : 59 kg à vide / 79 kg en charge
Costière coiffante :
Dimensions : 100 X 100 cm (autres dimensions sur demande)
Poids net : 30 kg
Diffuseur textile :
Ossature aluminium
Diamètre : 1300 mm
Poids net : 20 kg
Matériaux
- Aluminium
- Inox
- Polyester
- Polypropylène
- Tôle
Familles d'ouvrage
- Industrie
Les tags associés
LIGHTUBE OFFICE LED : Conduit de lumière
Puits de lumière naturelle intégrant un éclairage LED dans son diffuseur (gestion optimale de la lumière naturelle et artificielle). 98 % de réflexion spéculaire...
BLUETEK KASSETTE S : Habillage de façade
Bluetek Kassette S, panneau de parement extérieur pour façades en aluminium ou en acier. Forme innovante permettant de substituer tout ou partie des éléments de façade...
Treuil BT 130
Boîtier treuil de coloris rouge ou beige métallique avec mécanisme d’enroulement par relâchement de câble. Fonction : ouverture/fermeture DENFC mécanique. Optimisation...
Bluetek Composite : Habillage de façade
Parement de façade composite en aluminium composé de deux lames en aluminium unies par un noyau en résine thermoplastique. Large panel de teintes métallisées, irisées...
BLUESTEEL RPT Elec : Gamme lanterneaux rupture pont thermique
Lanterneau remplissage PCA à énergie électrique. Large gamme de solutions performantes de remplissages disponibles. Réduction des déperditions thermiques grâce...
Lightube TP Home : Conduit de lumière naturelle pour toitures pentées (tuiles ou ardoises)
Puits de lumière naturelle idéal pour toits pentus (entre 15° et 60°). Disponible en deux types de kit : pour toiture tuiles ou toiture ardoises. Conduit souple ou rigide (3 m...
CLIP : Asservissements, organes de commande à distance et pilotage
Coffret métallique rouge pour l’asservissement de DENFC. Coffret équipé de percuteurs de cartouches CO2 pour l’ouverture des DENFC (avec ou sans fermeture). Modèles...
HYPERION : Asservissements, organes de commande à distance et pilotage
Coffret de désenfumage permettant de manœuvrer l’ouverture/fermeture électrique des exutoires (DENFC). Asservissement adapté aux petites installations. Présence...
Conduit de lumière LIGHTUBE Home
Conduit de lumière naturelle diamètre 33 ou 53 cm. Idéal pour l’apport d’éclairement zénithal dans les pièces sombres (un couloir, une pièce...
KOMETE PREMIUM & STANDARD : brise-soleil architectural horizontal
EXCLUSIVITÉ NÉGOCE Fixés à la façade, les brise-soleils en aluminium Komete Premium et Komete Standard pour baies et fenêtres permettent d’offrir en façade...