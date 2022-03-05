KIT ADIAPLAY : kit de rafraîchissement adiabatique autonome

Rafraîchisseur d'air autonome, avec diffuseur intégré, prêt à l'emploi. Idéal pour la rénovation de bâtiments industriels.

Le Kit Adiaplay comprend :

1 module adiabatique Adiaplay WFP 16 000,

1 diffuseur textile hémisphérique,

1 support d'adaptation pour toiture étanchée, sèche ou pour la rénovation,

2 commandes (afficheur digital et télécommande).

Selon la hauteur du bâtiment et son agencement intérieur, un Kit Adiaplay permet de couvrir une zone jusqu'à 250 m².

L'installation du Kit Adiaplay est rapide et facile (depuis la toiture, sans nacelle et en 2 heures seulement).