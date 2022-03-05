ConnexionS'abonner
Fermer

KIT ADIAPLAY : kit de rafraîchissement adiabatique autonome

Partager le produit
BLUETEK

Rafraîchisseur d'air autonome, avec diffuseur intégré, prêt à l'emploi. Idéal pour la rénovation de bâtiments industriels.

Le Kit Adiaplay comprend :

  • 1 module adiabatique Adiaplay WFP 16 000,
  • 1 diffuseur textile hémisphérique,
  • 1 support d'adaptation pour toiture étanchée, sèche ou pour la rénovation,
  • 2 commandes (afficheur digital et télécommande).

Selon la hauteur du bâtiment et son agencement intérieur, un Kit Adiaplay permet de couvrir une zone jusqu'à 250 m².

L'installation du Kit Adiaplay est rapide et facile (depuis la toiture, sans nacelle et en 2 heures seulement).

Vidéo du produit

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Adiaplay WFP 16 000 :
Débit nominal du ventileur : 16 000 m3/h
Dimensions (L X P X H) : 1100 mm X 1100 mm X 955 mm
Poids net : 59 kg à vide / 79 kg en charge

Costière coiffante :
Dimensions : 100 X 100 cm (autres dimensions sur demande)
Poids net : 30 kg

Diffuseur textile :
Ossature aluminium
Diamètre : 1300 mm
Poids net : 20 kg

Matériaux

  • Aluminium
  • Inox
  • Polyester
  • Polypropylène
  • Tôle

Familles d'ouvrage

  • Industrie
Documentation

Les tags associés

Autres produits

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

L'actualité de la marque

Il n'y a pas davantage d'actualités
BLUETEK - Batiweb

BLUETEK : réseau d’experts en solutions de lanterneaux et systèmes innovants pour...

Z.I. Nord les Pins - B.P. 13
37230 Luynes
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.