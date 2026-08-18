Batimat 2022

Boit'Coque : boîte d'incorporation facilement transportable
BOIT'COQUE – Boîte de réservation étanche, conçue et fabriquée en France Optimisez vos installations avec BOIT'COQUE, une solution innovante pour le raccordement...
Thématique du 19 septembre au 2 octobre
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Nouveauté : essais au feu Lepir 2 validé pour les panneaux Alucobond® PLUS et A2 par le laboratoire EFECTIS France. Rapport d’essais : LEPIR 2 n°EFR-18-LP-002782 / Appréciation...
Gravé, rayé, marqué. Les lignes subtiles et aléatoires de Ice Breaker reflètent la fissuration de l’eau gelée dans des nuances neutres froides et chaudes. Choisissez...
La RE2020 porte trois grands objectifs pour le bâtiment neuf, dès janvier 2022 pour le logement : poursuivre l’amélioration de la sobriété énergétique, garantir le confort pendant les étés caniculaires,...
Ecorock Duo : Panneau isolant en laine de roche, double densité, non revêtu, avec une face surdensifiée repérée par un marquage (deux lignes verticales). Excellente...
Économique et esthétique, le carport aluminium WALLIS&PARK® permet d’abriter voitures, motos, vélos, trottinettes, camping-cars, ou encore de stocker du bois, des outils...
À une époque où le minimalisme et l’esthétique sont au coeur du design contemporain, la baie coulissante automatique à cadre caché DA-SkyLine de DAKO est...
U-Boot Beton® est un coffrage en polypropylène recyclé, conçu pour créer des dalles et des radiers allégés en béton armé. L’emploi des...
Rafraîchisseur d'air autonome, avec diffuseur intégré, prêt à l'emploi. Idéal pour la rénovation de bâtiments industriels. Le Kit Adiaplay...
Issue de la recherche Rairies Montrieux, la collection plaquettes de parement gamme Engobé réconcilie le naturel et l’urbain, l’ancien et le moderne, l’inspiration et la...
Acteur de la transition énergétique TEKSIAL est une filiale d’ENGIE à 100 % qui accompagne les professionnels du bâtiment, entreprises, collectivités, particuliers et énergéticiens dans la maîtrise de...
Godet remplisseur de bigbag GB est une nouveauté et innovation Goubard. Remplissez 10 bigbags en 10 minutes ! Prise directe par fourches Homologué par organisme de contrôle Conçu...
Productivité accrue et gain de temps considérable en fournissant à vos équipes la ligatureuse de barres d'armature RB441T. Les normes et réglementations actuelles...
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Pour la production d’énergie solaire par la toiture, EDILIANS a développé un ensemble de solutions pouvant répondre à tous les types de projets et de budgets grâce à sa Tuile Solaire Max, ses tuiles en...
L'appareil de détection et de mesure de gaz VARIOTEC® 460 Tracergas a été développé spécialement pour la localisation de fuites sur conduites enterrées...
Le nouveau système de gestion VIVARES repose sur la technologie ZigBee 3.0 et offre flexibilité et simplicité pour la rénovation des bâtiments existants dans lesquels...
Le détecteur de fuites de gaz testo 316-2 EX vous permet de réaliser la détection de fuites sur les robinetteries de gaz et les pompes à chaleur de manière encore plus...
bio’bric s’invite à la nouvelle édition du salon Batimat, Porte de Versailles, du lundi 3 au jeudi 6 octobre 2022. 4 jours pour rencontrer les équipes et vous présenter nos solutions constructives saines,...
Le panneau 3 en 1 Defentex® est le 1er panneau multifonction extérieur conçu spécialement pour le contreventement des constructions à ossature bois des bâtiments jusqu’à...
WinLab’, l’incubateur du CCCA-BTP, accélérateur d’innovation dans la formation aux métiers du BTP, a pour ambition de valoriser et partager à l’occasion du salon Batimat 2022 (hall 1, stand G24) les projets...
Eco-mobilier est agréé par l’Etat pour le recyclage des produits et matériaux de construction non inertes non dangereux, dits de catégorie 2. Ameublement, literie, bricolage et jardin, bâtiment, jouets…...
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