AFIMÈS est une PME Française de plus de 45 ans qui commercialise des solutions techniques en sécurité-sûreté.

Fondée en 1971 par Jean Gouédart, la société est dirigée depuis 2000 par Patrick Gouédart, son fils. La troisième génération est déjà au cœur de l’entreprise depuis 2016 avec Julia Gouédart.

AFIMÈS accompagne ses clients de la naissance d’un projet – assistance et conseils aux ingénieries / architectes - jusqu’à la réception des installations / équipements – vérification de bon fonctionnement / de bonne mise en œuvre - en passant par des audits intermédiaires de faisabilité.

Ils sont organisés autour de 2 divisions commerciales qui proposent des solutions standards et sur mesure. Ils distribuent des produits certifiés et travaillent principalement en mode projet, assurant une grande flexibilité face à tous vos problèmes de sécurité ou sûreté, tous vos risques de feu, vol, terrorisme, explosion.

AFIMÈS MCT est distributeur exclusif de la solution MCT Brattberg® depuis 1971. Il s’agit d’un système de passage de câbles ou canalisations à travers les cloisons dans les environnements à risques des domaines industriels tels que le nucléaire, le ferroviaire, le bâtiment, la marine et les industries à hauts risques. MCT assure l’étanchéité à l’eau, au feu, aux explosions, aux gazs.

AFIMÈS SECURE propose une offre globale en protection des biens et des personnes, du petit coffre-fort jusqu’à la panic room sur mesure avec portes et cloisons blindées certifiées, en passant par des pupitres de sécurité, de la gestion de clés et des équipements d’urgence.

Le savoir-faire d’AFIMES :