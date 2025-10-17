ConnexionS'abonner
Alu Technologie Services - ATS - Batiweb

Alu Technologie Services - ATS

2 rue De la Douane
54000 NANCY
France
Spécialiste de tout ce qui est asservissement électrique en ce qui concerne les ouvertures dans le bâtiment, ATS est établi depuis 1991 à Essey lès Nancy. Nos équipes de compagnons installateurs sillonnent le grand Est et même parfois vont beaucoup plus loin. Notre domaine de compétence allie le métier de serrurier à celui d’électricien très basse tension. Notre métier d’origine, la quincaillerie de bâtiment, n’ayant plus aucun secret pour nous, nous pouvons répondre à toutes les problèmatiques du client final notamment en matière de verrouillage.
Nous avons principalement trois axes de compétences : le contrôle d’accès, la motorisation et le désenfumage.

