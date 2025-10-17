Alu Technologie Services - ATS
Nous avons principalement trois axes de compétences : le contrôle d’accès, la motorisation et le désenfumage.
Porte automatique pour personnes à mobilité réduite « HandyDoor »
HandyDoor est un système de motorisation de porte battante intégré qui permet à toute personne à mobilité réduite de franchir cette dernière sans aucune action sauf celle de s’en approcher....
Porte automatique HandyDoor pour porte existante (motorisation seule)
Kit HandySlide pour porte coulissante avec détecteur de présence
NOUVEAU : Kit d’adaptation sur porte battante existante Transformez votre porte battante de salle de bain ou de WC en porte automatique coulissante en 1 heure Conservez votre investissement… Se démonte...
Désenfumage électrique
Pourquoi continuer à utiliser un procédé d'un autre âge ? Passez au désenfumage électrique, vous n'y trouverez que des avantages - remplacez les gros boîtiers rouges inesthétiques par un petit boîtier...
MODULE FREECOOLING FRM215
Le module de freecooling FRM215 vous permet de faire de sérieuses économies sur votre facture de climatisation en ouvrant vos châssis de désenfumage de nuit automatiquement pour évacuer l’air chaud pour...
