Rénovation 2021

Régénération des maçonneries (Walls Restoring®)
La solution Walls Restoring® développée par Uretek permet de restaurer et renforcer les ouvrages anciens en pierre ou en brique en injectant une résine à faible pouvoir...
Thématique du 26 avril au 9 mai
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Alltek Spray Etanch'R - Etanchéité à l'air Description : Enduit en pâte allégée prêt à l'emploi destiné à solutionner...
Bandonet® est un système, mis au point par dani alu, sur mesure de bandeau de façade en aluminium pour acrotère avec ou sans isolation thermique par l'extérieure (ITE)....
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