Embodied Beauty, dalle de moquette à empreinte carbone négative

La collection Embodied Beauty™ a été conçue pour régénérer la planète et réduire l'empreinte carbone de vos espaces avec style. La collection comprend une gamme de 7 dalles de moquette, dont nos trois premiers produits à empreinte carbone négative : Shishu Stitch, Tokyo Texture et Zen Stitch.

Ces produits innovants associent notre nouvelle sous-couche CQuestTMBioX et des fibres et des processus de tuftage breuvetés. Ils sont conçus pour créer une dalle de moquette qui stocke plus de carbone qu'aucune autre auparavant – ce qui vous aide à réduire l'empreinte carbone de votre espace en réduisant la quantité de CO 2 dans l'atmosphère. La collection est inspirée par l'esthétique japonaise du minimalisme, de la régénération, et par la beauté organique du monde naturel.