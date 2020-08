La salissure, dans un bâtiment, est apportée par le trafic piétonnier. Le passage journalier de personnes détériore la finition d’un sol : problèmes d’esthétique, d’hygiène et de durée de vie des revêtements de sol dus à l’encrassement et à l’intensité du trafic. Un tapis d’accueil est une véritable barrière de propreté. Il a une action préventive en captant et stockant les salissures et l’humidité apportées par ce trafic piétonnier. Il assure une protection optimale et la pérennité des sols, diminuant ainsi les coûts d’entretien et de maintenance.