COULIDOOR : UN SAVOIR FAIRE

Spécialisé depuis plus 30 ans dans la fabrication de portes de placards, de dressings, d'aménagements sur-mesure, de verrières et de séparations de pièces, COULIDOOR est devenu une référence incontournable du secteur d'activité. Le Groupe Coulidoor réunit trois marques : Coulidoor, Ambiance Dressing et France Rangement.

Les portes de placards existent avec des profils acier ou aluminium, les possibilités de remplissage de vos vantaux sont très variées : panneaux mélaminés tons bois, décors unis... en passant par les miroirs, les vitres laquées... Tous les goûts y trouvent satisfaction !

Du dressing à la bibliothèque en passant par le rangement de bureau, un large éventail dans nos aménagements vous ouvre les horizons du sur-mesure. Une grande diversité dans les décors autant tendances que classiques vous est proposée.

Par ses trois centres de production et sa logistique intégrée, COULIDOOR assure une présence nationale maîtrisée.