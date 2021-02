Non renseigné

Produits d’entretien fabriqué en France, plus précisément en Charente, depuis 40 ans. La société Valmour propose sur son site Internet l’ensemble des produits nécessaires pour l’entretien et la rénovation du cuir, du bois, des métaux, des sols, de la pierre…

Conscients de la difficulté pour tout un chacun de trouver ces produits de qualité, nous avons mis en place un système de vente à distance vous permettant, sans vous déplacer, de choisir et de vous faire livrer à domicile ou près de chez vous les produits dont vous avez besoin.

Valmour vous apporte surtout la possibilité de sélectionner les produits les plus pertinents grâce à une série de fiches conseils vous guidant dans votre choix, et vous détaillant les étapes nécessaires à la réalisation de vos travaux.

Rédigées par des experts, ces fiches conseils vous deviendront vite indispensables…



Retrouvez les 300 fiches conseils qui vous guideront vers les produits les plus pertinents par rapport à vos besoins.

Le savoir-faire de VALMOUR :