HIMFLOOR SAS

Fabricant de revêtements de sol en résine pour le bâtiment tertiaire et industriel, notre société est l'interlocuteur privilégié des prescripteurs et applicateurs pour des projets de rénovation de sol et travaux neufs impliquant des revêtements spécifiques et décoratifs.

Himfloor s’appuie sur un expérience de plus de 50 ans dans le milieu industriel, avec des revêtements classés performances chimiques et mécaniques.

Nos revêtements sont prescrits dans l’industrie automobile, mécanique, dans l’industrie chimique, pharmaceutique et cosmétique, mais aussi dans l’industrie électronique avec des revêtements conducteurs et dissipateurs de charges électrostatiques.

Une gamme de produits décoratifs comme le Terrazzo, le Granito ou le « béton ciré », sont à disposition avec documentation, échantillons et chiffrage de vos travaux. La plupart bénéficient d’un Classement UPEC CSTB.

D’autres locaux de l’industrie agroalimentaire sont visés avec des produits classés U4P4S, antidérapant 0,33 INRS.

Les établissement HoReCa, la restauration collective et les cantines, font partie de nos clients réguliers, avec des interventions rapides grâce à notre réseau national d’applicateurs agréés.

Pour finir, une gamme de peintures de sol a été spécialement développée pour les parkings, ainsi que pour les industrie souhaitant réaliser des travaux en interne.