Spécial architecture 2021

Les solutions de logiciels de gestion de construction Autodesk
Pour concevoir et construire des bâtiments de meilleure qualité et à moindre coût, les leaders du secteur utilisent la modélisation des données du bâtiment...
Thématique du 8 novembre au 21 novembre
Pour concevoir et construire des bâtiments de meilleure qualité et à moindre coût, les leaders du secteur utilisent la modélisation des données du bâtiment...
EFFIX ARCHITECTURE est une solution minérale pour l’habillage des façades réalisée à partir du liant EFFIX ARCA (mortier fibré très hautes performances).
Pour les toitures plates qui en même temps font terrasse, cette fenêtre praticable offre la solution idéale pour faire rentrer la lumière dans la pièce qui se situe en...
La certification CEKAL est un gage de pérennité des vitrages isolants, feuilletés et trempés pour tous les acteurs de la construction.
Lanterneau rond avec costière polyester isolée et remplissage verre plat. Large gamme dimensionnelle jusqu’au diamètre 150 cm (fixe). Existe en hauteur 300 ou 500 mm. Idéal...
Paroi coulissante motorisée. La paroi coulissante empilable automatique STW de GILGEN permet de séparer les espaces intérieurs ouverts en appuyant simplement sur un bouton. Elle...
Peinture décorative à base de résine acrylique permettant le confort thermique intérieur des immeubles et habitations. Réduction des coûts d’énergies...
En partie courante de façade, ce profil est idéal pour créer une ligne continue sous une série de fenêtre ou pour marquer une transition entre deux matériaux sur...
Expert des matrices de coffrage, RECKLI propose depuis 50 ans une solution permettant aux concepteurs et architectes de créer et signer les façades en béton architectonique. La...
INDOOR FACTORY® est un nouveau système de profilés aluminium sans rupture de pont thermique, développé par Profils Systèmes, pour la fabrication de verrières...
Iridescence est inspirée par l’utilisation de pigments minéraux et organiques qui se superposent pour créer diverses nuances et une surface peinte abstraite. Les couleurs se fondent les unes aux...
La ventilation naturelle est de plus en plus privilégiée pour les locaux (bâtiments industriels comme ceux accueillant du public). Cette technologie permet d’assainir l’air...
Le coulissant minimaliste Cero abolit les frontières entre l’intérieur et l’extérieur. Fruit du savoir-faire Solarlux, le système Cero déploie les bénéfices...
bloqueur de pub détecté sur votre navigateur
Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.