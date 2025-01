Verrière intérieure INDOOR FACTORY®

INDOOR FACTORY® est un nouveau système de profilés aluminium sans rupture de pont thermique, développé par Profils Systèmes, pour la fabrication de verrières intérieures fixes et sur-mesure.



La verrière d'intérieur INDOOR FACTORY® est une solution résolument déco qui permet de créer de nouveaux espaces intérieurs et de nouvelles perspectives, en combinant verrières fixes et ouvrants (porte battante, porte coulissante, porte pivotante), le tout dans un esprit industriel, "Atelier d'artiste".



Marchés résidentiels ou commerciaux (cafés, hôtels, restaurants, bureaux...), la flexibilité du système INDOOR FACTORY® permet de satisfaire tous les projets d'aménagements intérieurs, en toute simplicité, avec élégance et caractère !

Points forts :

Solution économique et design

Facilité de fabrication et d’usinage

Possibilité de joint pré-monté

Profils spécifique pour récupérer le niveau en cas de pose sur sol ou muret

Serrure à clé sur la porte battante (en option)

Disponible dans les couleurs exclusives Profils Systèmes

Tenue de la teinte garantie jusqu’à 25 ans

Émissions COV : Classement A+

Fabrication Française

Dimensions :

Par entraxe 1100 mm : hauteur jusqu’à 2500mm

Par entraxe 500 mm : hauteur jusqu’à 3000mm

Vitrage :

Deux choix de vitrage : 33.2 ou 44.2

Épaisseur maxi de 8,8 mm

Performances :

Essais de résistance conformément aux exigences de la norme NF DTU 39-P5

Indice d’affaiblissement acoustique : RA,tr jusqu’à 36 dB

Labels & Certifications :