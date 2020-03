Les bâtiments et informations modélisés (BIM) aident les entreprises telles que la vôtre à limiter le travail répétitif, améliorer l'efficacité et remporter de nouveaux contrats. Le lancement et l'exécution d'un projet pilote BIM constitue la première étape d'une adoption dans toute l'entreprise. Arrêtez de vous poser des questions sur le BIM et découvrez les avantages sur des projets réels.