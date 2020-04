Sto est pionnier et leader dans l'innovation et les solutions techniques d'isolation thermique extérieure. Les systèmes Sto, qui bénéficient d'une très grande expérience au niveau mondial, sont adaptés à tous les bâtiments, qu'ils soient neufs ou en rénovation.



Une large expérience dans la mise en peinture et le ravalement de façade est également proposée. Elle couvre toutes les classes de ravalement de D2 (décoratif) à I4 (imperméabilité de façade), et inclue également les chantiers de rénovation d'ETICS.



Les bardages (façades ventilées) Sto permettent d'allier à de hautes performances techniques une souplesse de mise en œuvre et un impact visuel exceptionnels.



Sto met à la disposition des professionnels un savoir-faire complet, pour la façade et pour l'intérieur, avec sa gamme de peintures, le ravalement, ses produits pour les sols et pour le traitement des bétons.