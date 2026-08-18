Accessibilité PMR 2020

Clous podotactiles "ROM.DOT"
Fixation ultra résistante à la fois immédiate et durable sur tout revêtement de sol ! Une architecture du clou et un système double colle brevetés : un anneau...
Thématique du 25 octobre au 7 novembre
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Le WC Odéon PMR est conforme à la réglementation PMR. D’une hauteur confort de 45 cm, il est stable avec 4 points de fixation au sol. Cuvette entièrement carénée...
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