Douze ans après les JO, Barcelone réinvestit dans un pharaonique chantier événementiel.

Sur 30 hectares repris à la mer, la ville construit un village géant pour accueillir la méga fête universelle dédiée à toutes les cultures et au développement durable.

Barcelone prépare son « Woodstock » version 2004. Sur son front de mer, à côté de la zone des Jeux Olympiques de 1992, un chantier est en cours d'achèvement sur 30 hectares reconquis au littoral. Un chantier énorme, dont les réalisations vont redonner un deuxième souffle à la capitale Catalane après le grand chantier olympique de 1992. Ce gigantesque espace plat accueillera plusieurs amphithéâtres ouverts sur la mer, des salles de conférences, et une immense esplanade de 14 hectares où sera aménagé un espace urbain éphémère, avec des ateliers, des marchés, des jeux, des rencontres culinaires, des concerts, du théâtre. Ce sera le coeur du Forum. Un espace de 16 hectares a également été aménagé sur le littoral pour installer un "Camp de la Paix" en toile qui accueillera l'été prochain 1.200 enfants venus de 16 villes du monde qui ont connu la guerre ces dernières années.

Plus fort encore, une île artificielle sera mise à disposition de tous ceux qui souhaitent se baigner dans les eaux de la Méditerranée. Placée à seulement 60 mètres de la « côte » artificielle, cette île ne pourra être visitée qu’à la nage et sera la « zone de bains » officielle du Forum. L’énorme projet inclut aussi un nouveau port, lui aussi totalement artificiel. Ses embarcadères s’élancent sur plus de 2km grignotés à la mer et peuvent accueillir plus de 1000 embarcations touristiques. A terme, le budget du Forum 2004, travaux et organisation des évènements compris, atteindra 327 millions d’euros. La mairie de Barcelone, la région de Catalogne et l'Etat espagnol paieront chacun 60 millions, la reste sera apporté par des grandes entreprises qui parrainent l'événement et qui souhaitent associer leur image à cette grande messe de la culture net du développement durable.

La ville espère que les retombées économiques seront à la mesure des investissements. Pendant les 141 jours du Forum, cinq millions de visiteurs sont attendus pour participer aux 45 colloques, débats, conférences, aux 20 expositions, aux 450 concerts, ou aux 110 spectacles de théâtre, de danse ou de musique. L'enceinte du Forum, mais aussi les places et les avenues de la capitale catalane deviendront pour la circonstance autant de points de rencontre entre les différentes cultures du monde. Mais toute médaille à son revers. Avant même d’avoir eu lieu, le Forum de Barcelone fait déjà des jaloux. Plusieurs villes ont ainsi déjà exprimé leur souhait d'accueillir la seconde édition du Forum universel des Cultures, dont Monterrey au Mexique, Durban en Afrique du sud et Fukuoka au Japon.

Quoi qu’il en soit, non seulement Barcelone espère renouveler la réussite financière des précédents JO espagnols mais surtout, elle espère que son image et sa notoriété de capitale majeure de la culture mondiale seront durablement installées dans les esprits. Bien que la ville n’en ai pas vraiment eu besoin, on sait déjà au moins une chose, c’est qu’après ce forum, Barcelone sera au moins et pour très longtemps la capitale incontestée des plus grandes fêtes. En attendant, grâce à ce gigantesque chantier, celle des entreprises du BTP a déjà largement commencé.