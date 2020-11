Toutes les villes ont un problème d’espace. À Bourges, la mairie a employé les grands moyens : elle a décidé de reconstruire tout un quartier.

Bourges appartient à ces villes moyennes françaises dont le centre est gorgé d’histoire quand ses périphéries souffrent d’une urbanisation débridée. La tâche qui incombe aux maires n’est pas simple, car bien souvent, dans ces centres, habite toute une population de petites gens aux faibles revenus. Le cas de Bourges est quasi exemplaire. Dans le quartier du Cour Avaricum, qui jouxte le centre ville, se tiennent 252 logements sociaux très dégradés. Au point d’ailleurs qu’une simple réhabilitation coûterait plus cher qu’une reconstruction. Aussi, la mairie a tranché : d’ici à 2006, ce quartier sera entièrement reconstruit. Plusieurs défis technologiques se posent aux entreprises : un sol gorgé d’eau, un phasage délicat entre démolitions, relogements et reconstructions et la nécessité d’achever une grande partie du projet pour 2006. L’hypothèse retenue consiste à créer un nouveau quartier en continuité avec le centre historique. Ce site, entre la gare et les anciens remparts, est stratégique dans l’économie urbaine. Car il ne s’agit pas bien sûr que de reconstruire, il faut donner une unité à l’ensemble de manière à valoriser également la ville sur le plan touristique. Le Cour Avaricum deviendra donc entièrement piéton et les logements sociaux reconstruits bénéficieront de la présence d’un centre commercial de 5 000 m2 de surface, d’un hôtel de 80 à 100 chambres et de deux parkings souterrains de 1 100 places. L’enjeu est de taille qui veut offrir à la ville une visibilité entre son centre historique et ce nouveau quartier.

Redacteur