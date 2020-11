Alors que s'est éteint le 16 juin dernier, Yves Guillou, une des figures bretonnes de l'architecture contemporaine, le CAUE du Morbihan et la ville de Vannes rendent hommage à son oeuvre et présentent à travers une exposition "Yves Guillou - Architecte d'une nouvelle Bretagne", jusqu'au 2 octobre 2004, aux Archives départementales du Morbihan, à Vannes. Une idée de ballade à placer entre ramassage de coquillages, dégustation et farniante...

L'architecte Yves Guillou s'est éteint à l'âge de 89 ans et Vannes est orpheline de l'artisan de sa reconstruction et de son expansion.

En effet, l'architecture contemporaine bretonne porte incontestablement sa signature. Il apparaît comme l’architecte artisan de la modernisation de la Bretagne. Au cours d’une carrière exceptionnelle qui couvre pratiquement un demi-siècle, de la Libération au milieu des années 1990, Yves Guillou dirige l’une des agences les plus importantes de Bretagne. Tout au long de son activité professionnelle, il est confronté à l’ensemble des programmes qu’un architecte rêve d’accomplir dans sa carrière : écoles, hôpitaux, logements sociaux, maisons individuelles, équipements publics…

De nombreux Morbihannais côtoient, fréquentent et utilisent au quotidien, parfois sans le savoir, les réalisations d’Yves Guillou. Il faut dire qu'il a signé un grand nombre de bâtiments et même de rues de Vannes : les quartiers de Cliscouët, Kercado et Ménimur, l'immeuble « cocotte » de la place Lucien-Laroche, le lycée Lesage, la rue du colonel-Maury et l'avenue Victor-Hugo, les squares du Morbihan et de la Bourdonnaie... On attribue au prolixe architecte pas moins de 1 300 bâtiments dans toute la Bretagne.

Yves Guillou s'est pourtant fait connaître par les maisons individuelles qu'il a dessinées. « Sur le plan de l'art, elles ont été ses plus belles réalisations, celles qui l'intéressaient le plus, confie Jacqueline Facque, une amie de longue date, qui évoque « une architecture franche, honnête et sans fioriture. ». Il essayait de les adapter au climat. »

Né en 1915 dans les Côtes-d'Armor, il s'installe à Vannes à la fin de la Seconde guerre mondiale. D'abord employé au génie rural, il fonde une étude d'architecture au début des années 1950. Jusqu'en 1992, il aura le quasi monopole de la construction à Vannes.

Toitures-terrasses, plain-pied, patios Yves Guillou innove sans cesse. Ses amis Jacqueline et André Facque le décrivent comme « un homme totalement imprégné de son métier ». Il était aussi un professionnel qui a imprégné l'ensemble du monde de l'architecture de son style.

Le bateau était l'une de ses autres grandes passions. « Très bon marin, il a participé à toutes les courses du Rorc, se souvient Jacqueline Facque. Il a même construit quatre ou cinq bateaux. »

L’architecte a donné ses dossiers et plans aux Archives départementales du Morbihan. Les visiteurs pourront donc découvrir une sélection de ses réalisations, de la Seconde guerre mondiale au milieu des années 1990, à travers des plans, des maquettes et un diaporama.