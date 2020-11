A la suite de la première crise pétrolière mondiale en 1973, les esprits se sont réveillés avec comme seul mot d’ordre : économie d’énergie. Depuis, les audaces se multiplient avec des succès relatifs. Pour les hommes d'«Itebe» et de la filière bois, la mutation energétique semble désormais assurée par nos forêts.

Vous connaissez tous le slogan : « On n’a pas de pétrole, mais on a des idées ». Depuis 1973, date de la première crise pétrolière, les occidentaux se sont mis à phosphorer pour économiser l’énergie. Comme tout ce qui est génial est généralement très simple, nos professeurs Tournesol ont exploré bien des pistes dont celle du bois. Un matériau extraordinaire aux ressources renouvelables et infinies. De cela, l’Institut Technique Européen du Bois-Energie (ITEBE), installé à Lons-le-Saunier (Jura), est intimement persuadé.

Cette association internationale fédère 150 métiers de la filière bois énergie, de l’exploitation de la ressource aux bureaux d’études spécialisés. Forte d’un réel savoir, l’association s’est alors lancée dans des initiatives tout azimut, dont la plus spectaculaire est incontestablement son prochain salon mondial de la bio-énergie. Cette première manifestation du genre ouvrira ses portes en 2005 à Paris. Une équipe commerciale a été mise à l’oeuvre dont une partie couvre l’Angleterre et une autre l’Allemagne. La première étape de l’opération consiste à faire venir 300 exposants au parc des expositions de Paris-Le Bourget.

Petit retour en arrière. La bio-énergie pèse actuellement 500 milliards d’euros dans le monde. Sa croissance se poursuit à un rythme rapide. En effet, ce secteur couvre des domaines aussi variés que les combustibles bois, (paille et tourbe), les biocarburants (éthanol, diester) et le biogaz (procédé de méthanisation des déchets organiques). Forte de ce constat, l’association ITEBE, qui compte aujourd’hui 535 adhérents actifs au sein de 19 pays, a également mis sur pied un pôle formation à l’intention des professionnels du bois énergie et un centre de documentation qui édite une lettres périodique en cinq langues. L’association tient aussi à jour l’annuaire des professionnels européens de la filière

Enfin, ITEBE, bénéficie du soutien de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) ainsi que de celui du Conseil Régional. Le bois, le plus noble et le plus ancien de nos matériaux, après avoir accompagnée la longue marche de toutes les civilisations, sera-t-il encore demain l’une des matières du futur. Pour les membres d’Itebe, cela ne fait aucun doute. A condition bien sûr d'avoir la sagesse de ne pas détruire les forêts avant...