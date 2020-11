SAM est une petite entreprise bretonne de seize salariés, inconnue du grand public. C’est pourtant cette modeste structure qui surveille la plupart de nos barrages et nombres d’ouvrages étrangers

Voici un outil étonnant, le fil à plomb. Il offre la particularité d’être simple et d’une redoutable efficacité. Il est connu de tous les bâtisseurs depuis des siècles au même titre que le compas et l’équerre. Sans ces trois instruments, il n’est pas faux de dire que, sans eux, peu de grands édifices auraient vu le jour. Alors, face aux nouvelles technologies, notre bon vieux fil à plomb est-il dépassé ? Certes pas. Comme le démontre une petite entreprise française, la SAM (Sondages, auscultations et maintenance) et ses seize salariés. À partir du principe du fil à plomb, cette entreprise se livre à l’auscultation précise des mouvements de barrage soumis aux contraintes géologiques et aux pressions du remplissage. Sa technique ? Elle effectue un forage vertical de grande profondeur et de quelques millimètres de diamètre qui permet de relier avec un fil à plomb, un pendule ancré à la base de l’ouvrage et un flotteur. Le système est infaillible qui permet de prendre le pouls du moindre mouvement de terrain. Et, c’est ainsi que tous les barrages sont placés sous haute surveillance. Fort d’un savoir faire unique, SAM a rapidement conquis le marché français. Outre une très ancienne collaboration et un partenariat avec EDF, SAM, via également la Compagnie nationale du Rhône ou la Compagnie d’aménagement des coteaux de Gascogne équipe une dizaine de barrages en France chaque année. Ce savoir faire, elle l’a également étendu aux travaux de confortement de falaise, d’entrées de tunnels et d’installations d’antennes pour la téléphonie mobile. Aujourd’hui SAM vise l’étranger avec des contrats en Suisse, en Allemagne et bientôt l’Afrique du Nord. C’est fou tout ce que l’on peut faire avec un simple fil à plomb…

Redacteur