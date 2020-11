Plus de 350 congressistes, 36 nationalités différentes, deux journées d’échanges professionnels intensifs et cerise sur le gâteau, une dernière journée consacrée à la visite in situ du plus grand viaduc au monde. Le géant de Millau a offert à ses invités un «Steelbridge 2004» à sa mesure.

Le Symposium International sur les Ponts Métalliques organisé par l'OTUA (Office Technique pour l'Utilisation de l'Acier) a atteint ses objectifs les plus optimistes.

Le pari des organisateurs était audacieux car Millau reste encore difficile d'accès et n'offre pas les facilités des grandes villes de Congrès. En effet, l'agglomération ne propose pas encore les infrastructures suffisantes pour de tels évènements. En dépit de son monumental ouvrage routier, le canton millavois ne dispose ni d'un vrai centre de congrès ni des chambres d'hôtels suffisantes pour recevoir un tel nombre de congressistes. Mais l'effet viaduc semble plus fort que tout. Le bouclage de l'A75 avec le viaduc, permettra cependant à Millau de compléter rapidement son offre et de reprendre enfin la place de choix qui fut le longtemps la sienne, parmi les grandes cités occitanes.

C'est donc sans attendre ces équipements que l'OTUA et ses principaux acteurs (Arcelor, Eiffage…) ont relevé le défi d'attirer à Millau les constructeurs de pont métalliques de 36 pays différents. Défi réussi. Steelbridge 2004 a tenu toutes ses promesses, en dépit des aspects domestiques. C'est dans une salle des fêtes réaménagée pour la circonstance, que se tinrent les travaux, fort studieux, des participants : ingénieurs, designers et hauts responsables des plus importantes entreprises de conception et de construction d'Europe et d'Asie.

Plus de 15 intervenants par jour y firent l'état des lieux des progrès réalisés en matière de construction des ponts métalliques. Les sujets, de la qualité des aciers, la précision des études, les procédés de construction et de pose, à l'intégration environnementale, ou aux équipements de contrôle ont captivé pendant trois jours une assemblée passionnée et très impliquée. Toutes les facettes liées à la construction des ponts, des plus modestes passerelles piétonnes aux ouvrages routiers, autoroutiers ou ferroviaires les plus complexes, furent abordées.

Les ouvrages les plus imposants et les plus difficiles à concevoir et réaliser, comme ceux de Rion-Antirion (Grèce), de la baie de Hong-Kong ou de Millau, y furent autant d'étendards pour les tenants de la construction métallique. Les techniques et les lignes audacieuses des ponts basculants, des passerelles piétonnes, furent également autant d'occasion de découvrir des innovations audacieuses où les qualités techniques des aciers et les avancées de mises en œuvre ont éveillés tour à tour la surprise, la curiosité et un feu roulant de questions. Steelbridge 2004 a donc été un moment privilégié d'enseignements et de rencontres entre spécialistes de tous horizons.

A la grande satisfaction des sponsors (Arcelor, Cie du Viaduc de Millau, ville de Millau et Made of Steel), et des sociétés exposantes (Baudin-Chateauneuf, Eiffel, GTS Industries, Enerpac Actuant, Richard Ducros, AVLS, SNCF, Sie-Alga,…), l'évènement fut, à l'image de tous les chantiers, une grande réussite d'équipe. Celle de l'équipe de l'OTUA qui a su réunir au cœur de l'Occitanie profonde, à l'ombre d'un fabuleux géant, une singulière famille: celle des plus grands constructeurs de ponts du monde…