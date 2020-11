Au risque de disparaître, à Nantes le château des ducs de Bretagne doit être restauré . Une partie des bâtiments ont été refaits. Ne reste désormais que la partie la plus sensible et aussi la plus dégradée. Nantes, la belle de l’estuaire, vient au secours de son histoire...

Longtemps Nantes, autant que Rennes, fut l’une des grandes capitales de la Bretagne. Depuis la scission régionale ordonnée durant la dernière guerre par le maréchal Pétain, la querelle perdure. Nantes est-elle bretonne ? Les nantais en tout cas l’affirment haut et fort et à Nantes, le château des Ducs de Bretagne, en est pour eux la preuve et le symbole. Mais ce symbole, malgré sa robuste apparence souffre et vieillit mal. La demeure des ducs de Bretagne, dans sa partie la plus ancienne, date du XIIIe siècle. Mais c'est au XVe siècle, sous l'égide de François II, dernier duc de la Bretagne indépendante, qu'il a été transformé pour devenir le lieu de résidence de la cour bretonne, à la fois palais résidentiel et forteresse militaire défensive.

Au XVIe siècle, avec le rattachement de la Bretagne à la France (1532), il devient une demeure des rois de France. Au début du XVIIe siècle, il est transformé et sert de caserne. La Ville de Nantes, en devient propriétaire en 1915 et le transforme en un musée municipal. Depuis 1924, l'art populaire régional y est fortement représenté part des collections de costumes, de mobiliers et de céramiques... Il dispose aujourd’hui d’un fond d’une grande richesse qui illustre le passé fluvial et maritime de la ville de Nantes et l'histoire de ses activités industrielles et commerciales.

Le musée et le monument qui l'abritent réclament aujourd'hui d'un vaste programme de rénovation. Un espace muséal permanent va être créé dans les prestigieux bâtiments de la fin du XVe siècle. Il offrira au public une vaste rétrospective des activités nantaises au fil des siècles avec une large ouverture au monde contemporain.

Le château est en fait composé de cinq bâtiments. Deux d’entre eux ont déjà fait l’objet d’une restauration poussée : le Hanarchement, ancien entrepôt militaire transformé en lieu d’exposition et le Petit Gouvernement qui abrite les bureaux de la conservation. Restent donc les six tours et les deux bâtiments les plus imposants : le Grand Logis et le Grand Gouvernement, fermés depuis 1942 et 1994. C’est à eux auxquels la ville s’attaque aujourd’hui. Un travail qui va demander une bonne dizaine d’années car il s’agit d’abord de respecter les lieux et les réhabiliter selon les critères actuels. Les architectes sont confrontés à un double défit. Celui de la rénovation d’une part, et le besoin évident d’apporter à l’ouvrage l’innovation nécessaire à son utilisation. Le but de l’opération demeure de maintenir en son sein le musée.

Loin d’un lieu inerte et figé la réalisation d’un musée génère en effet une foule de contraintes en termes de sécurité et de circulation. Mais les restaurateurs n’en sont pas encore à cette étape. Certains secteurs sont en effet tellement altérés qu’il faut pratiquement les reconstruire à l’identique. Les autres sont consolidées à l’aide de poutres d’acier de 8 m de portée. Ce chantier est une vraie gageure. Une aventure de longue haleine qui en fait doit éviter que faute de restauration lourde, le château ne s’effondre sur lui-même ou, pire encore, qu’il soit détruit préventivement.

Tandis que les rennais ont restauré avec succès le magnifique parlement de Bretagne, détruit par les flammes, les nantais pour leur part entendent bien faire mieux. Il veulent sauver le château des Ducs afin qu’il garde sa place et sa prestance dans leur ville comme dans l’histoire bretonne. Il y va de l’honneur de la cité. Un domaine avec lequel, en Bretagne, on ne plaisante pas…