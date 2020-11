PARIS, 29 sept 2004 (AFP) - La Ville de Paris, qui veut sauver ses passages

couverts, leur architecture mais aussi leurs activités variées et vivantes, a

engagé un processus de diagnostic, d'incitation et de soutien financier à leur

rénovation.

Sandrine Mazetier, adjointe (PS) du maire de Paris chargée du Patrimoine, a exposé mercredi ce dispositif d'aide, en marge d'une visite au Passage du Ponceau (IIème arrondissement), un de ces espaces complexes totalement privés, mais soumis à une servitude d'accès du public. 12 de ces galeries - une forme urbaine mêlant habitations et commerces, inventée par Paris au XVIIIème siècle et copiée à Londres ou Milan - ont fait l'objet d'un diagnostic : état sanitaire, commercial, technique... La mairie de Paris a formulé une série de préconisations notamment architecturales, pour restaurer ces sites dans leur vérité historique mais sans en faire des musées et sans nuire à la vie des riverains, locataires ou propriétaires. Elle propose aussi de subventionner les travaux (jusqu'à 12% du montant) et a dégagé une enveloppe globale de 80.000 euros en 2004, 125.000 pour les années qui suivent. La Ville s'engage aussi à mieux faire connaître les passages couverts et à améliorer leurs accès. En contrepartie, elle négocie avec les copropriétés une ouverture accrue de ces galeries, dont certaines restent parfois fermées le week-end.

