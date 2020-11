Dans le cadre des actions qui se sont mises en place depuis 2 mois au Sri Lanka et en Indonésie suite à la catastrophe du 26 décembre 2004, les Architectes de l’urgence ont élaborés des programmes d’assistance à la reconstruction et à la remise en état de l’outil économique ciblés sur un district dans chacun de ces pays.



Ces programmes sont actuellement en cours d’organisation et vont nécessiter la mobilisation de moyens humains et matériels importants.

C’est pourquoi, ils recherchent des architectes et ingénieurs expérimentés avec des sérieuses références souhaitant participer à ces actions de reconstruction dans le cadre de ces projets. Profils requis : Pour l'Indonésie et le Sri lanka : Mission de suivi de chantier de reconstruction Architectes et ingénieurs (H/F)

Expérience en suivi et coordination de chantier impératif sur de grosses opérations

Durée de la mission : un minimum de 6 mois renouvelables

Anglais courant indispensable Pour le Sri Lanka : Mission de conception en urbanisme Architecte – urbaniste (H/F) avec expérience de conception en urbanisme de lotissement

Durée de la mission : un minimum de 2 mois en mission de conception

Anglais courant indispensable. Si ces missions vous intéressent, merci d’envoyer votre CV à info@archi-urgent.com. Ne pas téléphoner. ARCHITECTES DE L'URGENCE

