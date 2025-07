Le manque de stabilité autour de MaPrimeRénov’ inquiète les acteurs locaux assurant une mission de conseil. Dans une lettre adressée au ministre de l’Economie, ils demandent de sécuriser le budget 2026 de l’Anah.

Alors que le Premier ministre François Bayrou a présenté les grandes lignes du projet de loi de finances (PLF) 2026, des acteurs locaux assurant une mission de conseil sur la rénovation énergétique ont envoyé une lettre ouverte au ministre de l’Economie pour obtenir une garantie de moyens pour les aides MaPrimeRénov’.



Parmi les signataires de cette lettre : l’Association des Maires de France (AMF), le réseau Cler pour la transition énergétique, ou encore la fédération d’aide au logement Soliha.



Aux côtés de membres du comité de pilotage de France Rénov’, ces acteurs demandent de « sécuriser un budget de 5 milliards d’euros à l’Agence nationale de l’habitat (Anah) pour MaPrimeRénov’ dans le cadre du PLF 2026 » et de « garantir une politique et un budget pluriannuels » pour plus de stabilité.



Des craintes pour fin 2025 et 2026



Depuis l’annonce de la suspension des rénovations d’ampleur durant l’été, « tout l’écosystème a peur », a expliqué Bénédicte Rouault, directrice générale de la Fédération des agences locales de l’énergie et du climat.



« On a une crainte budgétaire concernant les moyens prévus pour l'Anah en début d'année 2025 qui n'étaient pas à la hauteur de la forte dynamique » de nouvelles demandes d'aides, « et aussi une crainte de ne pas maintenir cette dynamique» à cause de la suspension du guichet et du contexte d'économies budgétaires, ajoute Bénédicte Rouault.



Les signataires de la lettre s’inquiètent des « menaces qui pèsent sur les conditions de reprise du service », qui doit reprendre le 15 septembre, selon le gouvernement. « Il y a des inquiétudes sur l’état des enveloppes consommées », précise par ailleurs la porte-parole.



Ils demandent également à ce que l’Etat augmente sa contribution au financement des espaces conseils comme France Rénov’ à hauteur de 80 %. Ces espaces sont co-financés avec les collectivités territoriales.



En juin, l’Etat a procédé à un ajustement de sa subvention prévisionnelle au budget de l’Anah et a retiré près de 350 millions d’euros de dotations compte tenu d’une trésorerie plus importante que prévu pour l’agence et une prévision de recettes plus élevées liées aux Certificats d’Economies d’Energie (CEE). Il s’agit d’une manœuvre financière courante pour maintenir le budget de l’Anah conforme à la loi de finances.



Par Claire Lemonnier