PARIS, 20 mars 2005 (AFP) - La CGT a appelé dimanche les salariés des sociétés d'ascenseurs à manifester lundi devant le ministère du Travail à Paris, pour dénoncer les conditions de travail et exiger d'être reçus au ministère, après deux nouveaux accidents cette semaine dont un mortel.

Dans un communiqué, la coordination CGT Ascenseurs rappelle le décès le 17 mars d'un ouvrier de 38 ans réparant un ascenseur, "coincé entre le toit de la cabine et la gaine d'un ascenseur dans le 5ème arrondissement de Paris", et un autre accident, "le 16 mars, d'un adolescent a fait une chute de 15 m en tentant de sortir d'un ascenseur bloqué à Vaux-en-Velin, et qui est grièvement blessé".

"L'horreur continue. Après deux accidents mortels du mois de décembre, on atteint l'insupportable", a dénoncé le syndicat, en référence à deux salariés travaillant pour des sociétés d'ascenseurs et qui sont morts au travail en décembre à Paris et à Perpignan.

"Une fois de plus, il est probable que les conditions de travail et l'état du parc sont responsables de ces accidents. Les pressions de plus en plus importantes exercées par la hiérarchie ou directement par les usagers amènent les techniciens à se placer dans des situations dangereuses", selon la CGT.

"La vétusté et le mauvais entretien d'une grande partie du parc rendent les opérations de maintenance difficiles et dangereuses. Les nouvelles technologies apportent des problèmes nouveaux auxquels les techniciens sont mal préparés", a ajouté l'organisation syndicale. "Alors que le ministère (du Travail) s'était engagé à recevoir les représentants des salariés après les accidents de décembre, nous attendons encore un rendez-vous", a encore déploré la CGT.

Elle appelle les salariés de la profession à se rassembler lundi à 11H devant le ministère du Travail à Paris "pour rendre hommage à leur collègue et exiger une concertation avec les employeurs et le ministère".