PARIS, 10 juil 2004 (AFP) - Alain Riou, président du groupe Verts au Conseil de Paris, juge que les propos de Patrick Le Lay, président de TF1,

selon lequel le métier de TF1 est d'"aider Coca Cola à vendre son produit",

"ont le mérite de la franchise, même si elles sont totalement scandaleuses".



"Déclarer que le but ultime de la télévision, c'est de mettre au repos le cerveau des téléspectateurs pour mieux leur imposer la publicité est absolument honteux", déclare Alain Riou dans un communiqué.

"Dire, comme il le fait, que le but de son média est de crétiniser le maximum de personnes montre bien dans quel mépris lui et ceux qui le soutiennent tiennent les Françaises et les Français", poursuit l'élu vert.

Interrogé parmi d'autres patrons dans un ouvrage intitulé "Les dirigeants face au changement" (Editions du Huitième jour), Patrick Le Lay a notamment déclaré : "il y a beaucoup de façons de parler de la télévision. Mais dans une perspective +business+, soyons réaliste: à la base, le métier de TF1, c'est d'aider Coca-Cola, par exemple, à vendre son produit".