FRANCFORT (Allemagne), 20 août (AFP) - La crise du bâtiment qui dure en

Allemagne depuis plusieurs années a encore coûté 69.500 emplois depuis juin 2003, a indiqué vendredi la fédération du secteur.



752.000 personnes étaient employées dans le bâtiment en juin, selon le HDB, qui constate que la branche "n'a pas encore vu le bout du tunnel au premier semestre" dans un communiqué.

De janvier à fin juin, le chiffre d'affaires du BTP en Allemagne a reculé de 3,7% et la situation ne semble pas devoir s'améliorer rapidement, à en juger par le montant du carnet de commandes, qui était fin juin inférieur de 4,6% à son niveau d'un an plus tôt.

Pour l'ensemble de l'année, la fédération estime que le marché se contractera de 2%, et que le nombre de salariés reculera de 4%, a-t-elle indiqué.

La situation est particulièrement critique sur le marché de l'immobilier professionnel: le c.a. dans cette activité à reculé de 7,4% au premier semestre. A l'inverse, dans la construction de logements, le chiffre d'affaires a progressé de 3,9% sur la même période.