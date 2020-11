ZURICH, 4 juil 2005 (AFP) - L'industriel suisse Stephan Schmidheiny, ancien propriétaire de la firme Eternit (bâtiment), a gagné une manche devant un tribunal du travail italien, qui s'est déclaré incompétent pour traiter les plaintes de 300 anciens ouvriers siciliens, malades ou morts de cancers.

La décision du tribunal du travail de Gênes, qui a ainsi refusé de bloquer des avoirs de l'industriel suisse, date du 1er juillet, a annoncé dans un communiqué Peter Schürmann, le porte-parole de Stephan Schmidheiny.

Le verdict a été confirmé par Silvio Aliffi, l'avocat des plaignants, qui a précisé qu'il allait désormais saisir le tribunal de Syracuse, en Sicile.

Le procès pour homicide par négligence demandé par ces 300 ex-salariés d'Eternit à Syracuse ou leurs héritiers s'était ouvert début décembre 2004 à Gênes, où Eternit a son siège légal. Les anciens employés avaient réclamés 120 millions d'euros à Stephan Schmidheiny, puis avaient réduit leur demande à 118 M EUR dans le cadre d'une conciliation extra-judiciaire.

Un second procès s'était ouvert fin décembre cette fois à Turin contre la société que des milliers d'ex-ouvriers accusent d'être également à l'origine de leurs problèmes de santé et de nombreux décès à la suite de cancers dus à l'amiante. Au total, 1.700 plaintes doivent être déposées contre la société suisse.

Environ 730 employés italiens sont décédés et plus de 2.000 sont tombés malades sur les quatre sites --Turin, Alessandria (Piemont, nord), Naples (Campanie, sud) et Syracuse (Sicile, sud)-- de la société en Italie, où certains ouvriers ont travaillé pendant 30 ans. Le magistrat de Turin, Raffaello Guariniello, enquête pour homicide par négligences.

Il attend les résultats d'une demande d'entraide à la justice helvétique, remontant à 2001 et retardée par des recours d'Eternit.