ANGERS (Maine-et-Loire), 22 oct 2004 (AFP) - Jean-Claude Antonini, maire et

président de la communauté d'agglomération d'Angers, a présenté officiellement

jeudi soir le tracé de la première ligne de tramway de la cité angevine.

D'une longueur de 12 kilomètres, la ligne doit être mise en service en 2009, et relier Avrillé, au nord d'Angers, au quartier de la Roseraie, au sud de la ville. Elle traversera la Maine sur un nouveau pont spécifique et déservira 23 stations, a indiqué M. Antonini devant les élus municipaux de 30 communes membres de l'agglomération angevine, qui compte 280.000 habitants. Le coût de la ligne est estimé entre 170 et 200 millions d'euros selon la solution technique qui sera choisie.

Le passage du tramway par la place du Ralliement, en plein centre-ville, a été retenu, malgré des controverses. Rejeté par une partie des commerçants et par la Chambre de commerce, ce choix devrait entraîner la restructuration de la place. "C'est une manière d'envisager positivement la ville. Il est important pour une agglomération d'avoir un coeur de ville attractif", a défendu Jean-Claude Antonini, faisant référence à de nombreuses autres expériences urbaines. L'étude d'une deuxième ligne a par ailleurs déjà été lancée.