NANTES, 24 mars 2005 (AFP) - La communauté d'agglomération Nantes Métropole a signé jeudi avec Transdev, filiale de la Caisse des dépôts, une charte pour un nouveau mode de transport en site propre, BusWay, qui reliera en septembre

2006 le centre-ville à Vertou, dans la banlieue sud.

Vingt bus nouvelle génération roulant au gaz naturel, d'une capacité de 150 passagers, circuleront ainsi dans des couloirs réservés et seront dotés de planchers bas et de quatre portes type tramway pour une plus grande facilité d'accès.

Quinze stations seront réparties sur les six kilomètres du parcours du BusWay, qui seront effectués en moins de vingt minutes en gardant une vitesse commerciale équivalente à celle d'un tramway et les mêmes règles de priorité aux croisements.

Transdev, leader mondial de la gestion de réseaux de tramway, sera chargé de l'exploitation et de la maintenance de ce mode de transport présenté comme intermédiaire entre le bus et le tram. Le BusWay est destiné à devenir la ligne 4 intégrée dans le réseau tramway (trois lignes), géré par la Semitan (transports de l'agglomération nantaise).

Selon Nantes Métropole, ce moyen de transport est "plus rapide que le bus", "moins coûteux que le tram" en raison de l'absence d'aménagements spécifiques tels que la pose de voies ferrées ou de lignes électriques, avec un délai de travaux plus court pour ces mêmes raisons. Les travaux du BusWay ont débuté le 10 janvier et le coût total du projet est évalué à plus de 64 millions d'euros.