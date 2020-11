PARIS, 2 sept 2005 (AFP) - Le maire de Paris Bertrand Delanoë (PS) a adressé vendredi une lettre à Dominique de Villepin pour confirmer "expressément" au Premier ministre la "volonté" de la Ville "d'acquérir au plus vite l'ensemble des terrains" des Batignolles en vue d'y construire des logements sociaux.

"Vous avez annoncé hier (jeudi) que l'Etat était disposé à céder à la Ville de Paris les terrains des Batignolles, conformément à la demande que j'avais formulée dès l'origine (...). Je vous confirme expressément notre volonté d'acquérir au plus vite l'ensemble de ces terrains", écrit le maire dans son courrier daté du 2 septembre.

Jeudi, lors de sa troisième conférence de presse mensuelle, le Premier ministre s'était dit "prêt à céder à la Ville de Paris la totalité des terrains des Batignolles", "à condition qu'elle s'engage à y réaliser dans les 18 mois 2.000 logements intermédiaires et 1.000 logements étudiants".

M. Delanoë rappelle au Premier ministre que le plan d'aménagement du site a déjà "fait l'objet de deux votes successifs du Conseil de Paris". Elaboré dans le cadre de la candidature de Paris pour les JO-2012, le plan visait à reconvertir le village olympique en environ 3.500 logements après les Jeux, dont la moitié en logements sociaux.

S'agissant du délai de 18 mois, "soyez certain que notre motivation est telle que nous serions même disposés à agir plus rapidement encore, si cela était possible", ajoute le maire de Paris. Celui-ci compte sur le concours de l'Etat pour accélérer les "procédures réglementaires et légales" permettant la réalisation des logements.