PARIS, 18 mars 2005 (AFP) - Christian Baffy a été réélu pour un second mandat de trois ans à la présidence de la Fédération française du bâtiment (FFB), a annoncé l'organisation vendredi dans un communiqué.

La FFB, fédération nationale, revendique 55.000 adhérents dont 40.000 artisans "qui réalisent les deux tiers du chiffre d'affaires global du bâtiment et emploient deux tiers des salariés du secteur". M. Baffy, 55 ans, est PDG depuis 1978 de Baffy SA, groupe installé à Dijon et spécialisé dans la plâtrerie-peinture et les corps d'état techniques, précise le communiqué.

