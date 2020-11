BERLIN, 15 juil (AFP) - La principale caisse de retraite publique

allemande, le BfA, a annoncé jeudi la cession de quelque 80.000 appartements au fonds américain Fortress pour 2,123 milliards d'euros en liquide, une transaction destinée à soulager les finances du gouvernement allemand.



Le BfA contrôlait ces appartements via une filiale immobilière baptisée Gagfah. La transaction s'élève à quelque 3,7 milliards d'euros si l'on y inclut une reprise de dette, selon des calculs de la presse allemande. La recette sera consacrée au difficile financement de l'assurance vieillesse en Allemagne. Le BfA avait indiqué récemment qu'il n'excluait pas, pour la première fois, de faire un emprunt cette année afin d'assurer le paiement des retraites.

Le fonds américain a dû se soumettre "à une série de conditions visant à protéger les locataires", a indiqué le BfA dans un comuniqué. Fortress a notamment promis une limitation des hausses possibles de loyers (pas plus de 1,5% par an au cours des cinq prochaines années) et la possibilité offerte aux locataires d'acquérir en priorité leur appartement avec un rabais de 15% sur le prix du marché.

Berlin avait déjà vendu en mai pour 2 milliards d'euros des appartements à un fonds américain, Cerberus, allié à la banque américaine Goldman Sachs. Ces cessions entrent dans le cadre de la politique de privatisations du gouvernement visant à soulager le budget et à réduire les déficits.