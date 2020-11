PARIS, 15 déc 2004 (AFP) - Le titre Bouygues se stabilisait mercredi après

des résultats en ligne, plutôt bien accueillis, et les commentaires du groupe

sur les baisses attendues des marges opérationnelles dans l'activité de

téléphonie mobile.

A 15H58 locales (14H58 GMT), Bouygues gagnait 0,21% à 33,91 euros, se reprenant après avoir d'abord perdu plus de 2%, dans un marché où le CAC était quasi stable (-0,07%) à 3.811,79 points. L'action Bouygues avait gagné 1,56% mardi. Les marges de l'activité télécoms seront de 35% à la fin de l'année 2004 mais vont revenir à un maximum de 30% en 2005, a signalé le PDG de Bouygues Telecom lors de la conférence téléphonique qui a suivi la publication des résultats.

M. Pélisson a rappelé que ces marges seraient en effet mécaniquement affectées par l'abandon l'an prochain du système dit de "bill and keep" --facturation des appels entre opérateurs--, voulue par l'Autorité de régulations des télécoms. La fin de ce système va générer un chiffre d'affaires supplémentaire chez tous les opérateurs mobiles, sans variation équivalente du résultat opérationnel ce qui se traduira par des marges opérationnelles (EBITDA) réduites, a expliqué M. Pélisson.

Bouygues a dégagé un bénéfice net en hausse de 41% sur les neuf premiers mois de l'année à 482 millions d'euros, chiffre qui dépasse de 5% les attentes d'Exane BNP Paribas. Le courtier note cependant un légère décélération de la hausse de la marge opérationnelle, sur les deux derniers trimestres.

Dexia note aussi qu'un "environnement concurrentiel plus soutenu (avec la commercialisation de la 3G par SFR et Orange) au deuxième semestre valide nos estimations plus conservatrices récemment retenues". Anticipé par le marché, cet environnement plus difficile n'a pas empêché le groupe de surprendre plutôt agréablement. "La bonne surprise vient une nouvelle fois de Bouygues Telecom qui affiche une marge" meilleure qu'attendu, indique ainsi une note du CM CIC. Plus globalement, "le rythme de progression de la capacité d'autofinancement (+14% sur 9 mois) suggère que notre prévision sur l'année (+9,3%) est probablement conservatrice", note aussi le CM CIC.

Le groupe a par ailleurs rehaussé sa prévision de chiffre d'affaires pour 2004 à 23,1 milliards d'euros.