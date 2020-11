VALENCIENNES (Nord), 12 jan 2005 (AFP) - Le groupe de BTP Rabot-Dutilleul,

dont une grue a chuté mercredi sur un chantier de construction au centre de

Valenciennes (Nord), tuant un ouvrier et blessant cinq personnes, a indiqué

qu'il avait respecté les procédures de sécurité.

"Il y a des procédures de sécurité extrêmement éprouvées sur ce type de chantier", a déclaré le président du directoire de Rabot-Dutilleul Jean-François Dutilleul, ajoutant qu'elles avaient été "respectées" et qu'il ne connaissait pas les raisons de l'accident.

Le chantier a été arrêté pour la journée de mercredi, afin de vérifier trois autres grues qui se trouvent sur le chantier et de faire les premières constatations sur celle qui est tombée.

"Il faut laisser aux spécialistes la possibilité d'examiner ce qui se passe", a expliqué M. Dutilleul.

L'ouvrier décédé est "un intérimaire de 27 ans, jeune père de famille". Le grutier a été blessé, mais ses jours ne sont pas en danger, a affirmé M. Dutilleul.

La grue tombée mesurait 21 m de hauteur et était installée depuis environ six mois sur le chantier d'un centre d'activités comprenant un centre commercial, des bureaux et des logements.