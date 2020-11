NEW YORK, 22 oct 2004 (AFP) - Deutsche Bank a finalisé le rachat de

l'essentiel des activités de financement immobilier de la société américaine

de services financiers Berkshire Group, a annoncé la banque vendredi dans un

communiqué commun avec Berkshire, sans préciser le prix de l'opération.

La nouvelle entité, dénommée Deutsche Bank Berkshire Mortgage, dépendra de la branche Global Commercial Real Estate (CRE) de la première banque allemande.

La société rachetée, Berkshire Mortgage, issue de l'empire financier du milliardaire américain Warren Buffet, est spécialisée dans l'émission et la titrisation de crédits destinés à la construction d'immeubles d'habitation. Elle a distribué pour 3,5 milliards de dollars de prêts hypothécaires en 2003 et dispose d'un portefeuille de plus de 18 mds USD.