PARIS, 17 déc 2004 (AFP) - Deux salariés travaillant pour des sociétés

d'ascenseurs sont morts au travail au mois de décembre, à Paris et à

Perpignan, a affirmé vendredi dans un communiqué la CGT, qui appelle à un

rassemblement de protestation lundi à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis).

Mercredi 8 décembre, "un salarié de Schindler a été écrasé entre la cabine et l'encadrement d'une porte palière à Perpignan", écrit la coordination CGT ascenseurs fédération de la métallurgie. Mardi 14 décembre, "un dépanneur de chez Thyssen a été retrouvé effroyablement écrasé" sous la cabine d'un ascenseur sur les Champs-Elysées à Paris, poursuit la CGT.

Le syndicat appelle à un rassemblement des salariés de la profession lundi devant la direction régionale de Thyssen Ascenseurs à Aubervilliers, pour protester contre "cette terrible recrudescence des accidents mortels dans notre profession". Le décret d'application de la loi sur la rénovation du parc d'ascenseurs français, réputé le plus vétuste d'Europe, est paru en septembre.

"Après les accidents dramatiques d'usagers de 2001/2002, le gouvernement a imposé pour plus de quatre milliards d'euros de travaux pour la mise en sécurité des ascenseurs existants", souligne la CGT. "La loi doit beaucoup à l'émotion légitime suscitée par les accidents mortels d'usagers. Les salariés de la profession restent pourtant victimes d'accidents (...), dans l'indifférence", regrette le syndicat.

Selon la CGT, les accidents sont dus aux "conditions de travail: travail seul, multiplication de la sous-traitance et de l'intérim, pression permanente pour aller plus vite et respecter des délais impossibles à tenir, +satisfaire le client+". Elle dénonce également la "baisse de qualité des prestations de maintenance assurées des ascensoristes, les charges de travail trop importantes et une formation insuffisante".