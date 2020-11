PARIS, 12 mai 2005 (AFP) - Le ministère de la Culture, chargé de la protection du patrimoine, vient de prendre deux décisions qui rendent irréalisables les projets du promoteur sur la ferme de Montsouris, récemment préemptée par la ville de Paris, indique le maire PS du XIVème arrondissement Pierre Castagnou qui s'en félicite.

En février, la mairie de Paris avait décidé de préempter cette ferme, un bâtiment du XIXe siècle construit sur une carrière médiévale classée et le dernier établissement du genre dans la capitale. Ce bâtiment qui a dans son sous-sol un aqueduc gallo-romain est installé sur une emprise de 2.700 m2 comprenant plusieurs autres bâtiments et un espace vert.

Le but était, rappelle jeudi M. Castagnou dans une lettre aux habitants du quartier, de créer un équipement public de proximité et de réaliser des logements sociaux, tout en préservant la cour et l'espace vert intérieur.

Mais le promoteur-propriétaire, la SOFERIM, avait attaqué devant les tribunaux la décision de la mairie de Paris, ce qui contribue à accentuer (...) le blocage actuel.

Dans son courrier, M. Castagnou précise le contenu des décisions du ministère : d'une part, il est revenu sur une autorisation de travaux de 2003 et d'autre part, il a refusé une nouvelle demande d'autorisation de travaux dans le cadre de l'instruction d'un nouveau permis de construire. Je ne peux que me féliciter de ces décisions ministérielles, qui vont dans le sens de la protection d'un lieu de patrimoine historique, écrit encore M. Castagnou.

S'appuyant sur un rapport des services techniques de l'habitat, un article du Parisien soulignait lundi l'insalubrité des lieux, occupés depuis plusieurs années par des sans-papiers.