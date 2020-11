AMMAN, 4 avr (AFP) - Plus de 900 participants de 44 pays participent à Amman à une importante foire, inaugurée lundi, pour exposer leurs produits et prendre contact avec les hommes d'affaires irakiens en vue de reconstruire l'Irak ravagé par la violence, ont indiqué les organisateurs.

"Reconstruire l'Irak 2005", qui fermera ses portes jeudi, est "la plus grande foire organisée à ce jour pour la reconstruction de l'Irak", a indiqué à l'AFP un des organisateurs jordaniens Issa Ziyadat. Selon lui, cette foire "guide plus de 900 entreprises internationales vers le marché irakien".

De son côté, Albert Aoun, président de l'IFP Group basé à Beyrouth et co-organisateur de cette foire avec la Saudi Riyadh Exhibition Company, a estimé qu'elle offrait "un endroit idéal et sûr aux entreprises pour présenter leurs produits sans passer par des intermédiaires".

"La situation en Irak fait hésiter les compagnies, mais le marché irakien les attire et le peuple irakien a besoin de produits et de technologies malgré la situation sécuritaire", a-t-il fait valoir. Des sociétés et organisations gouvernementales d'Asie, d'Europe, des Amériques et du Moyen-Orient prennent part à cette foire organisée pour la seconde année consécutive en Jordanie.

"L'importante demande en matériaux et en technologie dans des secteurs-clés de l'économie irakienne pourrait bien dépasser les 150 milliards de dollars à long terme", affirment les organisateurs.

"A moyen terme, 60 à 70 mds USD seront nécessaires pour reconstruire l'Irak", soulignent-ils.