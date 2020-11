PARIS, 7 déc 2004 (AFP) - Predica, filiale d'assurance vie du groupe

bancaire Crédit Agricole, est montée à 14,5 % du capital et des droits de vote

de la société Foncière des Murs (ex Ferrand et Renaud), franchissant ainsi en

hausse les seuils des 5% et 10%, a annoncé mardi l'Autorité des marchés

financiers.

Predica détient à présent 136.320 et autant de droits de vote de Foncière des Murs, à la suite de "la souscription de 136.320 actions Ferrand & Renaud (devenue Foncière des Murs) à l'occasion de l'augmentation de capital de Ferrand & Renaud du 30 novembre", précise l'AMF. Dans sa déclaration d'intention, Predica indique que "sa participation a été acquise dans le cadre d'un projet visant à réorienter l'activité de Foncière des Murs SCA vers la détention d'actifs immobiliers dits +d'exploitation+, laquelle sera en mesure de notifier à l'administration fiscale son option pour le statut de société d'investissement immobilier cotée (SIIC) avant le 30 avril 2005", indique le communiqué. En outre, Predica n'a pas l'intention "d'acquérir au cours des douze prochains mois d'autres actions Foncières des Murs" et "n'a pas l'intention de demander la nomination de nouveau représentant au conseil de surveillance" de la société, conlut l'AMF dans son communiqué.

Redacteur