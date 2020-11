PARIS, 7 fév (AFP) - Le ministre de l'Economie et des Finances Hervé Gaymard devrait annoncer mardi la création d'un nouvel indice destiné à remplacer celui du coût de la construction, qui sert à calculer la hausse des loyers, afin d'en limiter la progression, selon le quotidien Le Parisien à paraître mardi.

Selon le journal, qui ne cite pas de source, Bercy devrait lancer rapidement des négociations avec le ministère du Logement et le Conseil national de l'habitat, afin de mettre au point "un nouveau baromètre de la gestion locative moins pénalisant". En effet l'indice du coût de la construction qui sert de référence pour la révision des loyers par les propriétaires, a augmenté de 4,58% en 2004 (contre une inflation de 2,1%) notamment du fait de "la flambée des tarifs mondiaux de l'acier".

Bercy souhaiterait le remplacer par un nouvel indice qui "pourrait prendre en compte l'évolution des salaires et du coût de la vie" et permettrait que "les loyers augmentent normalement" et ce "dès 2006". Le ministre des Finances Hervé Gaymard, et ses trois ministres délégués, doivent présenter mardi matin à Bercy "les grandes orientations de la politique économique française dans les trente mois à venir", autour du triptyque "emploi-croissance-confiance".