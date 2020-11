ATHENES, 24 juin 2005 (AFP) - La Grèce et l'Italie ont signé vendredi un accord portant sur la construction par les entreprises de gaz naturel grecque, Depa, et italienne, Edison, d'un gazoduc sous-marin entre les deux pays pour acheminer le gaz des pays de la mer Caspienne et de la Turquie via la Grèce en Europe.

L'accord a été signé dans la station balnéaire de Vouliagméni, près d'Athènes, par les ministres grec du Développement, Dimitris Sioufas, et italien, Claudio Scajola, en marge d'une conférence énergétique des pays du sud-est de l'Europe. Un memorandum avait déjà été signé le 27 avril dernier à Athènes entre Depa et Edison. Le projet d'un coût de 350 M EUR porte sur la construction d'un gazoduc de 212 km qui joindra les côtes de Thesprotie (mer Ionienne) à Stavrolimenas ou Aspropotamo, à Otrente en Italie. L'ouvrage en partie financé par les fonds européens du cadre communautaire d'appui (CCA) passera par le sud ou le nord de l'île de Corfou (mer Ionienne) selon deux projets alternatifs. Il doit transporter 8 milliards de M3 de gaz naturel en Italie. L'opérateur du gazoduc, prévu de fonctionner au début de 2010, sera la société Poseidon formée à part égale par Depa et Edison. Depa se chargera de son côté du transport du gaz naturel venant de Turquie de Komotini en Thrace, près de la frontière gréco-turque, jusqu'à la Thesprotie, par un gazoduc de 592 km. La partie grecque utilisera son réseau existant et construira un gazoduc supplémentaire de 300 km. L'investissement du gazoduc grec est estimé à 600 M EUR. Ce gazoduc devrait être relié à celui qui doit être prochainement construit entre la Turquie et la Grèce et qui doit être achevé à la fin de 2006. En 2004, les deux pays se sont engagés à entamer chacun de leur côté la construction d'un gazoduc pour transporter le gaz d'Azerbaïdjan et d'autres producteurs régionaux vers l'Europe via la Grèce. La longueur du gazoduc gréco-turc devrait être de 300 km, dont 209 km sur le territoire turc. Il doit commencer à Karacabey, dans le nord-ouest de la Turquie, et traverser la mer de Marmara jusqu'en Grèce.

Redacteur