LONDRES, 2 fév (AFP) - Le géant suédois du mobilier Ikea mettra en vente à l'automne dans ses 13 magasins britanniques des maisons en pièces détachées et à bas prix destinées en particulier aux classes moyennes, a-t-on appris mercredi.

Ce concept d'habitation, du nom de Boklok, qui signifie "vivre malin" en suédois, se propose d'allier bas prix, style et fonctionnalité. Il a été mis sur pied en 1995 par Ikea en association avec le groupe scandinave de bâtiments et travaux publics Skansa.

Il a déjà été lancé en Suède, en Norvège, en Finlande et au Danemark, "afin de donner à plus de gens la chance de vivre dans une nouvelle maison", indique Skansa sur son site internet.

"Aujourd'hui, nous opérons dans quatre marchés et nous avons récemment signé un accord en Grande-Bretagne avec deux concessionnaires", a expliqué à l'AFP Anders Larson, directeur de la société Boklok, détenue à 50-50 par Ikea et Skansa.

"Nous lancerons probablement le produit au cours de l'automne au Royaume-Uni", a-t-il ajouté. Le dessin des maisons destinées au marché britannique est actuellement en cours de réalisation et devrait être achevé à la fin du mois, selon M. Larson.

Les associations britanniques The Hyde et Paramount Homes, qui cherchent à faciliter l'accès à la propriété privée, ont été chargées par Boklok de la construction des maisons en Grande-Bretagne. "Ce sera le même genre d'idée que pour les pays scandinaves mais nous devons adapter le style des maisons au marché britannique", a expliqué à l'AFP Rachel Mizsei, porte-parole du groupe The Hyde.