LONDRES, 22 nov (AFP) - Downing Street a nié dimanche le moindre "conflit

d'intérêt" pour le Premier ministre britannique Tony Blair et son épouse dans

le fait de louer deux appartements à des cadres du groupe français de défense

Thales, groupe qui a signé d'énormes contrats avec l'armée britannique.

"L'idée qu'il puisse y avoir un quelconque conflit d'intérêt découlant de ce contrat est absurde", a déclaré dimanche un porte-parole de Downing Street, répondant aux révélations d'un tabloïd selon qui le couple Blair a loué deux appartements leur appartenant à Bristol (sud-ouest de l'Angleterre), le berceau de l'industrie aéronautique britannique, à des dirigeants de Thales.

Selon le Mail on Sunday, un tabloïd très marqué à droite, Tony Blair et son épouse Cherie Booth pourraient empocher quelque 60.000 livres (87.000 euros) par an grâce à la location de ces deux appartements.

Downing Street a rétorqué dimanche que ces contrats de location avaient été établis par le Manchester Trust, un fonds gérant les biens du couple Blair à leur place: "les Blair n'ont joué aucun rôle à quelque moment que ce soit dans le choix des locataires de ces appartements (...) et ils n'ont jamais eu aucun contact avec ces locataires", a insisté le porte-parole du chef du gouvernement travailliste.

Thales, qui a racheté le Britannique Racal Electronics en 2000, compte 12.000 employés au Royaume-Uni et a obtenu des contrats importants dans ce pays. Thales a ainsi été choisi en juillet comme candidat préférentiel par le ministère britannique de la Défense pour le programme "Watchkeeper" de drones de surveillance, évalué à 800 millions de livres (1,2 md EUR). De même Thales est associé au britannique BAE Sytems pour la construction des deux futurs porte-avions de la Royal Navy.