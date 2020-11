LONDRES, 4 nov (AFP) - Les prix de l'immobilier en Grande-Bretagne ont

reculé au mois d'octobre, selon des chiffres publiés jeudi par la banque

Halifax, qui tiennent lieu de baromètre du marché.

Par rapport au mois de septembre, les prix ont baissé de 1,1%. Ils avaient

augmenté en septembre après avoir enregistré en août leur première baisse

mensuelle depuis décembre 2002.

Sur une base trimestrielle, les prix ont reculé de 0,4%. C'est la première fois depuis le dernier trimestre de l'année 2000 que les prix reculent sur cette base de comparaison. Sur les douze derniers mois, les prix ont augmenté de 18,5%, un rythme de croissance inférieur à 20% pour la première fois depuis six mois.

"Les autres indicateurs du marché immobilier confirment un ralentissement de l'activité du marché", a commenté la banque dans un communiqué. Les analystes voient dans ce ralentissement la conséquence de la politique de hausse des taux d'intérêt mise en oeuvre par la Banque d'Angleterre depuis un an.

"Le marché de l'immobilier semble entrer dans une phase de recul après des périodes de forte progression en 2003 et début 2004", a reconnu Halifax, qui fait partie du groupe bancaire HBOS. "Il faut s'attendre à ce que la croissance des prix continue à ralentir courant 2005 alors que les taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre devraient encore progresser et que les premiers acheteurs auront du mal à entrer sur le marché en raison de l'insuffisance de la demande", a ajouté le communiqué. Toutefois, Halifax estime que le repli des prix de l'immobilier devrait être limité.

"Les facteurs fondamentaux restent favorables pour le marché de l'immobilier: les taux d'intérêt ont certes progressé mais semblent tout près de leur sommet. L'emploi et les salaires, qui sont deux facteurs importants pour l'immobilier, continuent de progresser", a souligné le communiqué. "De plus, a-t-il ajouté, la limitation de l'offre, notamment dans le sud de l'Angleterre, devrait soutenir les prix".

Selon Halifax, la période actuelle rappelle le précédent cycle d'augmentation des taux d'intérêt entrepris par la Banque d'Angleterre en 1999/2000. "Entre septembre 1999 et février 2000, les taux d'intérêt sont passés de 5 à 6% et dans la foulée, les prix de l'immobilier ont reculé lors de quatre des douze mois qui ont suivi la première hausse des taux", a rappelé Halifax. "La progression annuelle des prix, qui était de 16% sur un an en janvier 2000, s'est sensiblement ralentie pour tomber à 1% sur un an en janvier 2001", a ajouté le communiqué.

Sur le marché des changes, la livre sterling a reculé après la publication du rapport mensuel d'Halifax : vers 10H30 GMT, la devise britannique valait 1,8457 USD, contre 1,85 USD avant ces annonces. Le recul des prix de l'immobilier, indiqué par Halifax, ne devrait pas modifier l'analyse des membres du comité de politique monétaire de la Banque d'Angleterre, réunis depuis mercredi.

La Banque d'Angleterre devrait annoncer jeudi à 12H00 GMT qu'elle laisse ses taux d'intérêt inchangés à 4,75% alors que les signes de ralentissement de l'économie britannique, notamment du marché de l'immobilier, se multiplient depuis plusieurs semaines.