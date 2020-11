ATHENES, 30 juin 2005 (AFP) - La Grèce a proposé à la Turquie la construction d'un second pont à leur frontière terrestre, délimitée par le fleuve Evros, a indiqué jeudi le secrétaire d'Etat grec aux Affaires Etrangères, Evripides Stylianides.

Cette proposition, visant à intensifier les contacts et à développer la coopération économique frontalière a été "favorablement accueillie" par la partie turque, a ajouté le secrétaire d'Etat, qui présentait les résultats de la 3ème réunion du Comité économique interministériel gréco-turc, tenue à Athènes.

Représentant la Turquie, le secrétaire d'Etat au commerce extérieur, Tuncer Kayalar, a pour sa part souligné la volonté de son pays de développer la coopération économique entre ses côtes égéennes et les îles grecques, indiquant qu'un projet-pilote en ce sens avait été élaboré par Ankara.

Les deux officiels se sont félicités du développement des relations économiques entre les deux pays depuis le début, en 1999, de la normalisation de leurs relations, avec une croissance de 150% du volume de leurs échanges entre 2001 et 2004, sleon M. Kalayar.

M. Stylianidis a fait état d'une "volonté commune d'équilibrer la balance commerciale", actuellement en faveur de la Turquie, dont les exportations vers la Grèce s'élèvent à quelque 1,2 milliard d'euros, contre 650 millions d'euros en sens inverse.

Il aussi remercié la partie turque pour sa décision récente de ne plus faire payer de visas aux Turcs visitant la Grèce pour 48H, alors que quelque 500.000 touristes Grecs visitent annuellement le pays voisin. Les deux hommes ont aussi salué les progrès de la coopération dans le domaine énergétique, avec notamment l'inauguration prévue dimanche, des travaux de construction du gazoduc gréco-turc, qui servira à acheminer du gaz naturel de la mer Caspienne et de la Turquie vers l'Europe via la Grèce.